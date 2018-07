Facebook

Am Kreischberg wird ab sofort "DiscGolf" gespielt © Kreischberg/Mediadome

Erinnern Sie sich noch an den Mathematik-Unterricht, Berechnung der Flugbahn eines Objekts? Ich auch nicht. Einmal im Leben wäre diese Fähigkeit aber von Nutzen gewesen – am Kreischberg, auf 1800 Meter Seehöhe spielt man nämlich ab sofort „DiscGolf“. Ähnlich der Regeln des „normalen Golfspiels“ wird beim „DiscGolf“ versucht, von einem festgelegten Abwurfpunkt (Tee) mit möglichst wenigen Würfen einen Frisbee in einen Korb zu werfen. Was einfach klingt, erweist sich in der Praxis als durchaus diffizil, um nicht zu sagen: sauschwierig.

