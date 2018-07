Facebook

Die Ausstellung wird am Dienstag eröffnen © Sarah Ruckhofer

Nicht nur die Temperaturen passen sich endlich der Jahreszeit an, auch kulturell bricht in Judenburg der Sommer an: Von morgen bis 21. Juli wird in der Bezirkshauptstadt wieder ein vielfältiges Programm geboten, heuer unter dem Motto „Schöne neue Welt?“. Den Auftakt macht am Samstag das traditionelle Eröffnungskonzert. „Hymnus II“ stellt den italienischen Barockmeister Antonio Vivaldi in den Mittelpunkt, beteiligt sind unter der Leitung von Dirigent Peter Stefan Vorraber unter anderem der Singkreis St. Rupert Fohnsdorf, der Projektchor Judenburger Sommer und das Studio Percussion Graz.

