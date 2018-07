Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Steinerbrücke wird in Kürze saniert © Land Steiermark

Seit 57 Jahren überspannt die Steinerbrück in Laßnitz bei Murau den Laßnitzbach. Ab kommenden Montag, 9. Juli, wird die Brücke nun saniert. Das Land Steiermark investiert rund 350.000 Euro in umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, informiert Verkehrslandesrat Anton Lang in einer Aussendung.