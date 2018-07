Festival"Food Street Festival" macht in Knittelfeld Station

Facebook

In Knittelfeld wird zu einem kulinarischen Festival geladen © ESFF

Asia, Thai, American-Burger, Gekochtes, Gegrilltes, Vegetarisches, Süßes, Heimisches und vieles mehr wird beim „European Street Food Festival“ geboten, das am 7. und 8. Juli in Knittelfeld gastiert.



Bereits seit Mitte 2015 ist dieses kulinarische Festival in ganz Österreich unterwegs, zwei Millionen Menschen kamen dabei auf ihre Kosten. Hinter dem Projekt steht der Showproduzent und Cateringexperte Jochen Auer und sein Team der „Stage Culinarium Catering GmbH“. Das Unternehmen hat bisher mehr als 4500 Caterings durchgeführt und auch Superstars wie die Rolling Stones, Justin Bieber oder Pink verköstigt.



Der Untertitel des „Food Festivals“ lautet „Genuss aus aller Welt“. Wer in diesen Genuss kommen will: Das Festival macht am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr in der Knittelfelder Innenstadt Station. Der Eintritt ist frei.