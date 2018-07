23-Jähriger arbeitete an einer Ballenpresse. Er erlitt eine Stichwunde im Halsbereich. Seine Mutter brachte den Schwerverletzten zum Arzt.

Unfall passierte bei Arbeiten mit einer Ballenpresse (Archivbild) © Jürgen Fuchs

Wieder kam es in der Steiermark zu einem schweren Arbeitsunfall in der Landwirtschaft. Ein 23-jähriger Murtaler wurde am Sonntag lebensgefährlich verletzt, berichtet die Landespolizeidirektion.