Das Team des Tourismusverbandes und die Bürgermeister aus dem Pölstal © Sarah Ruckhofer

Kontinuierlich schrauben sich die Nächtigungszahlen der Region Pölstal nach oben: Rund 60.000 Gäste zählt der Tourismusverband Jahr für Jahr, 2017 waren es 63.000. „Heuer können wir bereits ein Plus von zehn Prozent verzeichnen – und die großen Veranstaltungen kommen erst“, freute sich am Dienstag Tourismus-Vorsitzende Sonja Hubmann. Sie und ihr Team luden zu einer Pressekonferenz in die Hofschenke Haigl, um die neun Vorhaben des Verbands zu präsentieren.

