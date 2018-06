Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Spatz wurde aus seiner misslichen Lage befreit © Thomas Zeiler

Es sind nicht nur spektakuläre Menschenrettungen, die die steirischen Feuerwehren beschäftigen. Die Freiwilligen sind sich auch nicht zu schade dafür, kleineren Lebewesen zur Seite zu springen, wie der jüngste Einsatz der Feuerwehr Apfelberg (Bezirk Murtal) bestätigt.

Die Feuerwehrleute rückten am Sonntag zu Mittag nämlich aus, um einen Spatz zu retten. Der Vogel hatte sich zwischen Dach und Wand eines Mehrfamilienhauses verfangen und konnte sich nicht allein befreien. Neun Mann der Feuerwehr Apfelberg kamen dem Vogel mit einer Leiter zu Hilfe. Das Tier hatte sich mit einem Bein in einer Schnur verfangen und hing kopfüber an der Unterseite des Daches in neun Meter Höhe.

Nachdem der Spatz aus seiner misslichen Lage befreit war, wurde noch die Schnur behutsam entfernt. Danach konnte er seinen Flug fortsetzen.

Happy End für den kleinen Spatzen Foto © Thomas Zeiler