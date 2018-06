Facebook

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand © Symbolbild: EPA

Es war in der Nacht auf Sonntag kurz nach Mitternacht, als die Insassen eines vorbeifahrenden Zuges via Notruf den Brand eines Gebäudes in St. Marein bei Neumarkt (Bezirk Murau) meldeten. Es handelte sich dabei im ein leerstehendes Wirtschaftsgebäude. Beim Eintreffen der Feuerwehr Neumarkt stand dieses bereits in Vollbrand.

Der etwa 100 Quadratmeter große Bau aus Holz konnte nicht mehr gerettet werden und brannte vollständig ab. Die Brandursache konnte nicht genau geklärt werden. Vermutet wird, dass der Funkenflug eines Sonnwendfeuers den Brand ausgelöst hat.