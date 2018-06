Von der Arbeitszeit bis zur Aichfeldtstadt

Facebook

Aud einen Streich: Mario Kunasek und Wilfgang Zanger handelten innen-, landes- und regionapolitusche Themen ab © Ute Groß

"Es dauert vielleicht nicht mehr so lange, wie wir glauben“, merkte Verteidigungsminister Mario Kunasek gestern bei einer Pressekonferenz in Fohnsdorf am Rande seines heimatlichen Steiermarkbesuches an. Damit gemeint: die Landtagsperiode. Kunasek spekulierte mit vorgezogenen Neuwahlen, regulär würde der Urnengang erst 2020 stattfinden. Auf die Frage, ob die steirische FPÖ einem Neuwahlantrag der ÖVP zustimmen würde, sagte Kunasek: „Das ist von der thematischen Lage abhängig. Wenn mir der Landeshauptmann sagt, ersieht keine Umsetzungsmöglichkeiten mehr, dann ja.“

In seiner Rolle als zuständiger Minister gab Kunasek eine Garantie für die Kaserne Zeltweg und die dort stationierte Luftwaffe ab, Zeltweg sei „ein Schwergewicht“. Definitiv erhalten bleibe auch Aigen, das Nachfolgemodell der Alllouette 3, über das demnächst entschieden werde, solle werde wieder im Ennstal stationiert.

