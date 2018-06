Facebook

Premiere feiert das Stück in St. Lambrecht © Paul Elsbacher

Der Stiftsgarten in St. Lambrecht verwandelt sich auch heuer wieder in eine Theaterbühne: Ursprünglich 2002 von Nicholas Allen als „Shakespeare in Styria“ ins Leben gerufen, gastiert das europäische Jungschauspieler-Shakespeare-Festival seit 2015 unter neuem Namen im Garten des Benediktinerstift. „Shakespeare im Park“ wird seitdem von Paul Elsbacher, Intendanz, und Eric Lomas, künstlerische Leitung, geführt. Heuer zeigt man mit „Viel Lärm um Nichts“ einen Klassiker von William Shakespeare in einer überarbeiteten deutschen Fassung. Don Pedro kehrt nach der Schlacht als Sieger nach Hause. Der Triumph soll groß gefeiert werden – doch ein Kostümfest artet schnell in ein undurchschaubares Verwirrspiel aus. In den Hauptrollen: Die gebürtige Leobnerin Barbara Fressner, die ihre ersten Theatererfahrungen am Theater in der Josefstadt sammelte und seither an verschiedenen Bühnen in Deutschland spielt; Simon Brader, der zuletzt im Wiener Off-Theater zu sehen war, Christina Laas und David-Jonas Frei.