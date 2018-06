Facebook

Polizei, Feuerwehr und Notarzt waren im Einsatz © Sarah Ruckhofer

Großräumig gesperrt war am Freitagvormittag die Judenburger Straße zwischen Fohnsdorf und der Arena am Waldfeld: Auf der Brücke über die Pöls in Hetzendorf war ein Traktor samt Anhänger aus noch ungeklärter Ursache gegen ein Brückengeländer geprallt. Der Fahrer wurde dabei unbestimmten Grades verletzt, der Notarzt kümmerte sich um den Landwirt. Weitere Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Im Einsatz sind aktuell auch Polizei und Feuerwehr, die Straße wird in Kürze für den Verkehr wieder freigegeben.

