In der Holzwelt Murau geht demnächst eine Suchmaschine für Bildungsangebote online. „Horst“ soll die Regionalentwicklung fördern.

Das Team hinter "Horst" © Mediadome

"Heast, jetzt gibt’s Horst“ hieß es am Donnerstag in Murau: Die Leaderregion Holzwelt stellte ihre neue Suchmaschine für Bildungsangebote vor – mit dem ungewöhnlichen Namen „Horst“. „Bildung online suchen“ ist das Ziel der Suchmaschine, an deren Entwicklung seit 2017 intensiv gearbeitet wird. Schon im Murauer Chancencamp wurde das Potenzial der Idee evaluiert und der Bedarf erhoben, eine Kooperation zwischen Holzwelt, Holzweltbildung, Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen sowie der Neumarkter Agentur Mediadome machte die Umsetzung nun möglich.

