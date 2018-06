Der Bildungscampus in Stadl ertanzt sich neue Wege des Erfahrens und Erlebens. Gemeinsam mit zwei Künstlern und dem Griessner Stadl erprobt man den zeitgenössischen Tanz.

In Stadl an der Mur wird seit Tagen eifrig geprobt © Judith Barfuss

Ungewöhnliche Unterrichtstage liegen hinter den Kindern des Bildungscampus Stadl-Predlitz, ein Zusammenschluss von zwei Kindergärten, zwei Volksschulen und einer Neuen Mittelschule. In Kooperation mit dem Kunstverein Griessner Stadl fand vergangene Woche ein Workshop mit Imre Vass und Dávid Sómlo statt – zwei international bekannten Tänzern, Choreografen und Klangkünstlern. Ihr prämiertes radikales Tanzstück „It comes it goes“ feiert ein Gastspiel im Griessner Stadl, darüber hinaus entstand die Idee für eine Zusammenarbeit mit den lokalen Bildungseinrichtungen. Möglich gemacht wurde das Projekt durch die Direktorinnen Inge Noggler und Maria Wirnsberger sowie Bürgermeister Hannes Rauter.