In Maria Lankowitz luden am Dienstag Gegner des Windparks auf der Stubalm zu Infoabend. Mehr als 100 Windräder seien bereits geplant.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Tafeln haben einige Zuhörer ihre Meinung noch untermauert © Rainer Brinskelle

Mehr als 170 Interessierte folgten der Einladung von Steirischem Aufsichtsjägerverband, Alpenverein und Naturfreunden zum Infoabend „Windpark in den Alpen“ am Dienstag in der Fachschule Maria Lankowitz. Zu Beginn hielten Zuschauer Tafeln in die Höhe, auf denen Sprüche wie „Erst kommen die Windräder – dann gehen die Pferde“ standen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.