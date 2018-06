18-Jähriger hatte Weidezaun repariert, hatte dann in der Dunkelheit aber den Weg verloren. Tags darauf konnte er unverletzt aufgefunden werden.

Die Suchaktion mit Hubschrauberunterstützung führte zum Erfolg © Symbolbild: APA/EXPA/JFK

Weil er für seinen Dienstgeber einen Weidezaun reparierte, hielt sich ein 18-jähriger litauischer Staatsbürger am Donnerstag auf einer Alm im Bereich Eisenhut (Bezirk Murau) auf. Gegen 14.15 Uhr telefonierte er mit seinem Chef, um einen Treffpunkt nahe der Schattluckenhütte zu vereinbaren, wo er nach einer Stunde abgeholt werden sollte.

Als der 18-Jährige jedoch nicht beim vereinbarten Treffpunkt erschien, suchte der Dienstgeber mit anderen Mitarbeitern das Gelände ab. Bis in die späten Nachtstunden konnte der Litauer nicht gefunden werden. Schließlich wurde Abgängigkeitsanzeige erstattet.

In den frühen Freitagmorgenstunden startete eine alpine Suchaktion, an der sich Beamte der Alpinen Einsatzgruppe Murtal, der Polizeiinspektion Stadl an der Mur, des Bezrirkspolizeikommandos Murau, der Diensthundeinspektion Nord sowie Helfer der Bergrettung und der Freiwilligen Feuerwehr Turrach beteiligten. Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war im Einsatz.

Kurz vor 11 Uhr konnte der Abgängige schließlich unverletzt in der Nähe der Schattenluckenhütte aufgefunden werden. Wie sich herausstellte, war es beim Telefonat mit dem Dienstgeber offenbar zu einem sprachlichen Missverständnis gekommen. Der 18-Jährige war davon ausgegangen, dass er bis 18 Uhr weiterarbeiten sollte. Erst danach hatte er sich zum Treffpunkt aufgemacht, in der einbrechenden Dunkelheit im Wald allerdings die Orientierung verloren. Er nächtigte daraufhin auf einem Hochsitz und setzte seinen Weg am nächsten Tag um 5 Uhr früh fort. Wegen seiner mangelnden Ortskenntnis hatte er jedoch mehrere Stunden bis zum Auffindungsort gebraucht.