Begeistert: Die Schüler des BG/BRG Bruck an der Mur gewannen einen Flug © Katrin Fischer

Es ist geschafft: Seit Oktober zählten steirische Pflichtschüler jeden einzelnen Schritt, wollte man doch gemeinsam bis Ende des Schuljahres die Distanz bis zur Sonne zurücklegen. Mehr als 2000 Klassen waren bei der Bewegungsinitiative „Run2Sun“ von Projekt Spielberg, Kleiner Zeitung, MedUni Graz und dem steirischen Landesschulrat mit dabei. Heute findet das große Abschlussevent am Red Bull-Ring in Spielberg statt.

20 vorher geloste Final-Klassen liefen - nach einer Präsentation mit Run2Sun-Botschafter Thomas Morgenstern - gemeinsam die letzten rund 1,3 Kilometer zum Fliegerhorst Hinterstoisser. Dann wurde die Gewinnklasse ausgelost: Die Schüler des BG/BRG Bruck an der Mur flippten richtig aus, als der Name ihrer Schule verkündet wurde. Sie checkten sofort ein - und flogen mit der DC-6 der Flying Bulls Richtung Salzburg. Im Militärluftfahrtmuseum Zeltweg gibt es indes noch eine große Abschlussparty.

Die 20 gelosten Finalisten Bundesrealgymnasium Graz Körösi

Volksschule Eisteichsiedlung Graz-Sankt Peter

Neue Mittelschule Graz-Puntigam

VS Hausmannstätten

NMS Gratkorn

BG/BRG Gleisdorf

NMS Pischelsdorf in Steiermark

NMS Ilz

VS I Feldbach

NMS Bad Gleichenberg

NMS Sankt Stefan ob Stainz

VS Leoben

BG/BRG Bruck an der Mur

Kärntnervolksschule Knittelfeld

NMS Seckau

VS Pöls ob Judenburg

NMS Neumarkt in Steiermark

BG/BRG Stainach

NMS Irdning

NMS (Hans Gielge) Bad Aussee

Rund 100.000 steirische Schüler zwischen sechs und 15 Jahren waren für Run2Sun vom Projekt Spielberg mit kostenlosen Laufuhren ausgestattet worden: Sieben Etappen galt es bis Schulschluss zu überwinden, dabei zählte jeder Schritt.