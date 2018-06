Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Motorradfahrer prallte in das Heck eines bremsenden Pkw und stürzte. Rettungshubschrauber musste den Verletzten bergen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungshubschrauber im Einsatz © KLZ/Eder

Der Verkehrsunfall ereignete sich Freitagnachmittag in Neumarkt (Bezirk Murau). Gegen 16.45 Uhr fuhr eine 24-jährige Pkw-Lenkerin aus Korneuburg auf der Friesacher Straße LB 317 von Friesach kommend in Richtung Neumarkt. Plötzlich musste sie ihr Fahrzeug aufgrund eines Überholmanövers eines entgegenkommenden Fahrzeuglenkers abbremsen. Der Motorradlenker - ein 58-Jähriger aus St. Veit an der Glan - fuhr zur selben Zeit hinter der 24-Jährigen. Er konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das Heck der Pkw-Lenkerin.