Die Eigentümer Waltraud und Herbert Brunner mit Juniorchef Martin Brunner und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer © Thomas Mlakar

"Und was ist das?“ Die Vertreter der Medien blicken etwas ratlos auf das Ding, das Martin Brunner in seinen Händen hält. Der Juniorchef der Firma Antemo schmunzelt und klärt auf: „Ein Mistkübel, der neben dem Piloten in Flieger eingebaut wird.“



Aufgereiht liegen sie da – die Produkte, die der Luftfahrtzulieferer herstellt. Als nächstes an der Reihe: eine Kaffee-Abtropftasse, die über den Wolken zum Einsatz kommt. Maschinen von Airbus, Bombardier und anderen Flugzeugherstellern werden mit Innenraumkomponenten von Antemo ausgerüstet.



Einst wurde Herbert Brunner für seinen Plan belächelt: „In die Luftfahrt hineinzukommen, war nicht leicht, aber wir haben es durchgezogen“, so der Geschäftsführer anlässlich der offiziellen Eröffnung des neuen Firmenstandorts in St. Peter ob Judenburg. Wie berichtet übersiedelte das Unternehmen aus Platzgründen von Fohnsdorf nach St. Peter, wo am 8. Juni ausgiebig gefeiert wurde.



Die Produktion an der neuen Betriebsstätte läuft schon seit Monaten. „Am 8. Jänner haben wir die Produktion zu 100 Prozent hochgefahren“, so Herbert Brunner, der 2008 Antemo übernahm und es gleich einmal mit der Wirtschaftskrise zu tun bekam.



Entsprechend holprig war der Start, 2010 kam schließlich die Wende, wie sich Brunner erinnert: „Wir sind wie die Irren herumgefahren, um in die Luftfahrt hineinzukommen.“ Ursprünglich war der Betrieb auf die Halbleiterindustrie ausgerichtet – einem Zweig, den man auch heute noch beliefert. Außerdem werden Komponenten für die Medizintechnik und den Maschinen- und Anlagenbau hergestellt.



Der Feierstunde in den Hallen des neuen Standorts wohnten zahlreiche Gäste bei, darunter auch Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Er sagt: „Die Leistungen von Antemo in der innovationsgetriebenen Luftfahrtbranche sind nicht nur besonders bemerkenswert, sie verdeutlichen auch den Erfolg der Steiermark als europäischer Spitzenreiter im Bereich der Innovation.“



Antemo zählt zu den führenden österreichischen Flugzeugzulieferern. Hergestellt werden vor allem Innenraumkomponenten im Luxus und VIP-Bereich, darunter Tische, Sichtblenden und Schlösser. Herbert Brunner: „In unserem Projektgeschäft sind wir stark vom Markt abhängig. Aktuell gehen wir von einer Verdoppelung der Stückzahlen von derzeit 3500 Einzelteilen in den nächsten zwei Jahren aus.“ Die Auftragslage sei gut – ein mehrjähriger Auftrag für Komponenten, die in Airbus-Modelle eingebaut werden, in Arbeit.



Landeshauptmann Schützenhöfer betont: „Mit seinem neuen Hauptquartier im Murtal ist Antemo auch ein weiterer wertvoller Impuls für die positive Entwicklung der Region.“ Personalmäßig wachsen will das Unternehmen laut seinen Chefs nur langsam, derzeit beschäftigt man 15 Mitarbeiter: „Technologisch werden wir uns aber stark weiterentwickeln, wir sind bekannt als Technologietreiber“, so Herbert Brunner.



2,2 Millionen Euro wurden in den neuen, 1300 Quadratmeter großen Standort investiert. „100 Prozent davon sind in der Steiermark geblieben“, so Herbert Brunner. Erwirtschaftet wird heuer ein Umsatz von mehr als 2,5 Millionen Euro.

