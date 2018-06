Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bezirkshauptfrau Ulrike Buchacher und Moderator Oliver Zeisberger © Michaela Egger

Die Bezirkshauptmannschaften feiern in diesem Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum. Das wird in den steirischen Bezirken auf unterschiedliche Art und Weise zelebriert. Am 6. Juni lud die BH Murtal zur Feierstunde. „Ich bin überwältigt“, sagte Bezirkshauptfrau Ulrike Buchacher ob der großen Besucherschar, die die Gelegenheit nutzte, die BH Murtal näher kennenzulernen.



„Die Bezirkshauptmannschaft ist eine Behörde, in der sehr vieles unter einem Dach passiert. Wir vollziehen Bundes- und Landesrecht und haben mit mehr als 600 Leistungen ein großes Spektrum“, so Buchacher.



Durch den Abend führte Oliver Zeisberger, der wissen wollte, wie es eigentlich im Falle Buchachers richtig heißt: „Bezirkshauptmann oder Bezirkshauptfrau?“. Buchacher: „Ich bevorzuge Frau. Auch als Zeichen für alle Frauen, die durch harte Arbeit an die Spitze einer Institution gekommen sind!“



Als Herausforderungen für die Zukunft sprach die Bezirkshauptfrau die Kommunikation und die sozialen Medien an. Themen, mit denen sensibel umzugehen sei. Für die Vergangenheit war der Leiter des Stadtmuseums Judenburg, Michael Georg Schiestl, zuständig. Er ging auf die 150-jährige Geschichte der Behörde ein – und amüsierte mit Anekdoten wie: „Damals galt, je höher die Funktion, desto geringer die Arbeitszeit.“



Dies gilt natürlich längst nicht mehr. Buchacher zur heutigen Lage: „Was viele nicht wissen, wir sind rund um die Uhr erreichbar. Auch ich bin verpflichtet, innerhalb einer Stunde an Ort und Stelle zu sein, wenn etwas passiert.“ Somit müsse das Mobiltelefon auch nachts eingeschaltet bleiben.



Was den Beruf so besonders macht? „Man hat ständig mit Menschen zu tun. Wenn man Menschen nicht gerne hat, kann man kein guter Bezirkshauptmann sein. Das Aufgabengebiet ist extrem vielfältig“, so Buchacher. Also keine Spur von fader Verwaltung, wie die Chefin der BH Murtal betonte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.