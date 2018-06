Facebook

Fabian Safta © Michaela Egger

Als 14-Jähriger hat er begonnen, verschiedene Kampfsportarten auszuüben. Vor sieben Jahren ist Fabian Safta bei Krav Maga gelandet – keinem Kampfsport, sondern einem israelischen Selbstverteidigungssystem.



Übersetzt bedeutet Krav Maga schlicht und einfach Kontaktkampf. „Es geht um natürliche Reflexe, die wir verlernt haben. Sie werden beim Training wieder geweckt, sodass sie schnell und effektiv angewandt werden können“, so Safta.



Der Koch betreibt mit seiner Frau Monika eine Pizzeria im Judenburger Ortsteil Oberweg, Sohn Raphael ist ebenfalls Instruktor bei „Krav Maga Murtal“. Montags und dienstags werden Kurse angeboten, Safta war bereits zweimal zur Weiterbildung in Israel.



Zimperlich darf man nicht sein: „Ein gewisses Maß an Schmerz muss man aushalten können.“ Er gibt aber auch Tipps, wie man gefährliche Situationen vermeiden kann.



Nun holt Fabian Safta mit Avivit Cohen eine in der Szene bekannte israelische Krav Maga-Größe nach Judenburg. Von 22. bis 24. Juni wird in Judenburg ein Seminar mit der Instruktorin geboten. Informationen unter Tel. 0676-704 15 16.

