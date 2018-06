Facebook

Obmann Kurt Amtmann, Arnold Kravanja (Gründungsmitglied), Schriftführer Heribert Rathmayer © KK

Wie sich ein Verein über drei Jahrzehnte halten kann? „Ohne begeisterte Mitglieder und einen funktionierenden Vorstand würde ein Verein nicht so lange überleben“, ist Obmann Kurt Amtmann überzeugt. Gemeinsam mit Arnold Kravanja gründete er vor 30 Jahren den Bogenschützenclub (BSC) Gaal.



Am 2. Juni feiern die Schützen dieses Jubiläum, dabei wird es natürlich auch einen Rückblick auf die lange Geschichte des Sportvereins geben. „Schon vor der Vereinsgründung wurde bei uns der Sportart nachgegangen, aber nur hobbymäßig“, erinnert sich Amtmann.



Es ist ein Sport, bei dem Geist und Körper zusammenspielen müssen, bei dem die Konzentration eine Hauptrolle hat. Laut Amtmann spielen sich 90 Prozent im Kopf ab. „Der Rest ist Technik und Gerät.“ Dass man in sich kehren muss, würde auch die Faszination des Bogenschützensports ausmachen.



Und der Aufenthalt in der freien Natur. Der Verein bietet in der Gemeinde Gaal einen Jagd/Feld-Parcours, der mit 3D-Tieren wie auch Scheiben bestückt ist. „Mit einer Gruppe von vier Personen ist man dort circa zwei Stunden unterwegs“, weiß der Obmann. Bei Turnieren entsprechend länger.



Aber längst nicht jeder darf in den Parcours. Es muss erst die sogenannte Pfeilprüfung abgelegt werden, bevor man mit Pfeil und Bogen die Strecke bewältigen darf. Trainiert wird in Knittelfeld auf einem eigenen Platz, Übungsleiter sind Kurt Amtmann und sein Sohn Christian Amtmann.



Derzeit zählt der Verein 84 Mitglieder. „Tendenz steigend“, wie Kurt Amtmann verrät. Besonders stolz ist er auf die großen Turniere, die in den vergangenen Jahren vom BSC Gaal veranstaltet wurden, darunter internationale Turniere, Staats- und Landesmeisterschaften. Und natürlich waren die Mitglieder des Vereins bei derartigen Turnieren auch erfolgreich am Start – so holten die Gaaler unter anderem schon Welt- und Staatsmeistertitel.



Wie in vielen anderen Sportarten, gibt es auch bei den Bogenschützen unterschiedliche Klassen – vom Langbogen über den Blankbogen bis hin zum olympischen Bogen. „Jede Klasse ist für sich schwierig“, so Amtmann.



Für Interessierte werden immer wieder Publikumsschießen durchgeführt. Damit will man der Bevölkerung den Bogensport näherbringen.



Mehr Informationen zu den Aktivitäten des Vereins finden Sie im Internet unter www.gaalier.at.

