Frühlingsbild von Walter Hochfellner aus Lobmingtal © Walter Hochfellner

Blühende Pflanzen sind ein besonders begehrtes Fotomotiv bei unseren Leserinnen und Lesern aus den Bezirken Murtal und Murau. Aber ihre Bilder zeigen auch viele andere Seiten vom Frühling, wie Sie unten nachsehen können. Vielen Dank für alle bisherigen Einsendungen!



Auch Sie haben schöne Fotos vom Frühling? Dann schicken Sie uns Ihre Bilder doch ebenfalls an judred@kleinezeitung.at. Ausgewählte Bilder erscheinen in der Printausgabe der Kleinen Zeitung oder werden das Titelbild unserer Facebookseite „Kleine Zeitung Murtal“.



Wir freuen uns auf viele weitere Bilder vom Frühling!

Bunte Bilder: Frühlingsfotos unserer Leser Frühlingsfotos Diesen Regenbogen über Knittelfeld hat Waltraud Erhart fotografiert. Waltraud Erhart Frühlingsfotos Frühlingserwachen im Felsen, festgehalten von Melitta Esser aus Pöls. Melitta Esser Frühlingsfotos Foto von Katrin Feldbaumer. Katrin Feldbaumer Frühlingsfotos Diese Fotos hat die 11-Jährige Julia Grangl auf dem Bauernhof ihrer Eltern in Apfelberg mit dem Handy gemacht. Julia Grangl Frühlingsfotos Julia Grangl Frühlingsfotos Frühlingsfoto von Gertrude Gratzei. Gertrude Gratzei Frühlingsfotos Jungamsel-Fütterung bei Bernhard Kargl in Zeltweg. Ingomar Gröbl Frühlingsfotos Ernestine Harmenter: "Der Schneeballstrauch in voller Blüte in meinem Garten." Ernestine Harmenter Frühlingsfotos Am Steinplan ist dieses Bild entstanden. Helmut Frühlingsfotos Entzückend: Hansi, so wurde der Nager von Edmund Hirschböck getauft, auf Nahrungssuche in Katzling. Edmund Hirschböck Frühlingsfotos Frühlingsbild von Walter Hochfellner aus Großlobming. Walter Hochfellner Frühlingsfotos "Mysteriöse Kornkreise in St. Marein bei Knittelfeld entdeckte Anton Judmaier in den vergangen Tagen beim Blick aus seinem Küchenfenster", schmunzelt Oliver Judmaier. Judmaier Frühlingsfotos Maria Karner: "In der Nähe vom Alten Almhaus entstand dieses Postkartenfoto von Enzian u. Berg-Nelkenwurz." Maria Karner Frühlingsfotos Junges weidefieh beim Fotoshooting auf der Stolzalpe bei Murau. Franz Kleinferchner Frühlingsfotos So sieht Anna Rabensteiner aus Spielberg den Frühling. Anna Rabensteiner Frühlingsfotos Anna rabensteiner Frühlingsfotos Libelle lässt ihr Larvenstadium hinter sich und entschlüpft ihrem Panzer. Aufgenommen am Gartenteich von Familie Kuchler in St. Marein bei Knittelfeld. Werner Kuchler Frühlingsfotos Foto von Elisabeth Lindner aus St.Lambrecht. Martin Lindner Frühlingsfotos Impressionen von Yvonne Miesbacher, die im Raum Judenburg eine Wanderung unternommen hat. Yvonne Miesbacher Frühlingsfotos Yvonne Miesbacher Frühlingsfotos Ingrid Mandl aus Großlobming hat uns dieses Bild eines prachtvollen Schwalbenschwanz zukommen lassen. Ingrid Mandl Frühlingsfotos "Ein Schwalbenschwanz ist in meinen Hochbeet gelandet". freut sich Maria Pauzar. Maria Pauzar Frühlingsfotos Sonnenaufgang Stein am Mandl - Rottenmanner Tauern. Dort war Daniela Pichler. Daniela Pichler Frühlingsfotos Daniela Pichler Frühlingsfotos Clemens auf einer Orchideenwiese in Seckau. Manuela Haubmann Frühlingsfotos Manuela Haubmann Frühlingsfotos Aurorafalter in Hohentauern, entdeckt von Ulrike Pöllauer. Ulrike Pöllauer Frühlingsfotos Manfred Nestler: "Rhododendren und Azaleen im Eingangsbereich meines Einfamilienhauses in Judenburg." Manfred Nestler Frühlingsfotos "Ein Büscherl Himmelschlüssel auf der Sabathyalm", schreibt Erna Rinder aus Weißkirchen über ihr Foto. Erna Rinder Frühlingsfotos Goldregen in Judenburg, fotografiert von Elfriede Schöggl-Franz. Elfriede Schöggl-Franz Frühlingsfotos Diesen Almrausch am Greim hat Arnold Staber entdeckt. Arnold Staber Frühlingsfotos Blumenwiese in Spielberg. Rudi Steiner Frühlingsfotos Eine Schwanenfamilie hat Gerlinde Stolz aus Zeltweg im Murwald fotografiert. Gerlinde Stolz Frühlingsfotos Gerlinde Stolz Frühlingsfotos Gerlinde Stolz Frühlingsfotos Frühlingsbild von Helga Stuhlpfarrer aus Bretstein. Helga Stuhlpfarrer Frühlingsfotos "Gruß vom Frühling" von Herbert Tanner aus Fohnsdorf. Herbert Tanner Frühlingsfotos Herbert Tanner Frühlingsfotos „Schöner kann Frühling nicht sein“, so Reinhild Abel aus Spielberg. Reinhild Abel Frühlingsfotos "Blütenstaubnebel in Pöls" von Melitta Esser Melitta Esser Frühlingsfotos "Ach muss Liebe schön sein", weiß Josef Hafner aus Pöls-Oberkurzheim. Josef Hafner Frühlingsfotos Impressionen von Ernestine Harmenter. Ernestine Harmenter Frühlingsfotos Ernestine Harmenter Frühlingsfotos Frühlingsimpressionen von Walter Hochfellner aus Lobmingtal. Walter Hochfellner Frühlingsfotos Frühlingsimpressionen von Walter Hochfellner aus Lobmingtal. Walter Hochfellner Frühlingsfotos "Krokusblüte beim Alten Almhaus" von Maria Karner. Maria Karner Frühlingsfotos Maria Karner Frühlingsfotos "Blühende Lärche im Bretsteintal" von Franz Kreuzer. Franz Kreuzer Frühlingsfotos In Bretstein ist dieses süße Foto von Franz Kreuzer entstanden. Franz Kreuzer Frühlingsfotos "Frühling, endlich - Ausblick von der Almhütte Gaal", schreibt Heinz Malcher über sein Foto. Heinz Malcher Frühlingsfotos Der Lieblingskirschbaum von Heinrich Prutti aus St. Marein bei Knittelfeld. Heinrich Prutti Frühlingsfotos Den Frühling im eigenen Garten zeigt Ingeborg Rappitsch aus Zeltweg. Ingeborg Rappitsch Frühlingsfotos Ingeborg Rappitsch Frühlingsfotos „Das Pölstal gibt aus der Vogelperspektive wirklich viel her“, weiß Christa Spiegel nach ihrer Ballonfahrt über die Region. Sie zeigt dies auch mit den folgenden Fotos. Christa Spiegel Frühlingsfotos Christa Spiegel Frühlingsfotos Christa Spiegel Frühlingsfotos Christa Spiegel Frühlingsfotos Den "wunderschönen Murwald" hat Michael Sprung fotografiert. Michael Sprung Frühlingsfotos Frühlingsfoto von Gerlinde Stolz aus Zeltweg. Gerlinde Stolz Frühlingsfotos "Blütenstaubzauber" am Auerlingsee in St.Lambrecht von Gerlinde Sumann. Gerlinde Sumann Frühlingsfotos „Fichten im Liebesrausch“: Von den Wipfelwanderweg-

Betreibern stammt dieses Foto Wipfelwanderweg Frühlingsfotos Daniella Árok aus St. Georgen am Kreischberg war in Hallstat. Daniella Árok Frühlingsfotos Blütenpracht von Edmund Hirschböck aus Oberkurzheim. Edmund Hirschböck Frühlingsfotos Edmund Hirschböck Frühlingsfotos Julian genießt am Wörthersee die Sonne. Clarissa Figo Frühlingsfotos "Die herrlichen Frühlingstage lassen die Tulpen in ihrer vollen Pracht erblühen", schreibt Elisabeth Gruber aus Kobenz über ihr Bild. Elisabeth Gruber Frühlingsfotos Blühender Frühling von Walter Hochfellner aus Lobmingtal. Walter Hochfellner Frühlingsfotos Julian Judmaier aus Pöls testete schon die Wassertemperatur. Und stellte fest: eindeutig zu kalt! Oliver Judmaier Frühlingsfotos Über die blühende Magnolia freut sich Manfred Pernitsch. Manfred Pernitsch Frühlingsfotos Clemens beschenkt seine Cousine Miriam mit einem Löwenzahnstrauß. Manuela Haubmann Frühlingsfotos "Frühling in Judenburg" von Elfriede Schöggl-Franz. Elfriede Schöggl-Franz Frühlingsfotos "Liegewiese am Strand des Camp Kazela - Medulin - Partnerstadt der Gemeinde Pöls"​, beschreibt Gerhard Körbler sein Bild. Gerhard Körbler Frühlingsfotos In Großlobming blüht es! Helmut Frühlingsfotos Walter Hochfellners "Rote Pestwurz im Sulzbachgraben". Walter Hochfellner Frühlingsfotos "Das Krötenpaar fühlt sich wohl in unserem Gartenteich und für Nachwuchs wird gesorgt...", schreibt Ingrid Mandl aus Großlobming über ihr Bild. Ingrid Mandl Frühlingsfotos Maria Karner aus Rachau hat uns ebenfalls Impressionen vom Frühling zukommen lassen. Maria Karner Frühlingsfotos Maria Karner Frühlingsfotos Maria Karner Frühlingsfotos In St. Marein bei Knittelfeld entstand dieses entzückende Bild von Hannes Mandl. Hannes Mandl Frühlingsfotos Frühlingsfoto der anderen Art: Den Straßenbau in Unzmarkt zeigt Manfred Pernitsch. Manfred Pernitsch Frühlingsfotos Ein Sonnenaufgang im Triebengraben bei Pöls, fotografiert von Ulrike Pöllauer. Ulrike Pöllauer Frühlingsfotos In Kraubath an der Mur war Christa Spiegel aus Bretstein mit dem Fotoapparat unterwegs. Christa Spiegel Frühlingsfotos Frühlingshaftes von Helga Stuhlpfarrer aus Bretstein. Helga Stuhlpfarrer Frühlingsfotos Helga Stuhlpfarrer Frühlingsfotos Ein zarter Frühlingsgruß vom Gerschkogl, Pöls-Oberkurzheim. V. Wurster Frühlingsfotos Impressionen von Karina Dolleschall aus Niederwölz. Karina Dolleschall Frühlingsfotos Karina Dolleschall Frühlingsfotos Die wunderbaren Fotos von April Hong sind in Knittelfeld entstanden. April Hong Frühlingsfotos April Hong Frühlingsfotos April Hong Frühlingsfotos Frühlingserwachen im Garten von Ines Gusterer aus Murau. Ines Gusterer Frühlingsfotos Die bekannten Tremmelberg-Türme hat Walter Hochfellner aus Großlobming bei Sonnenuntergang fotografiert. Walter Hochfellner Frühlingsfotos Tierisches Foto von Walter Hochfellner. Walter Hochfellner Frühlingsfotos Auf der saftigen Frühlingswiese der Familie König, Eppenstein. Familie König Frühlingsfotos Andreas Polterrunde aus Gasselsdorf hatte beim Steiermarkfrühling in Wien großen Spaß. Jutta Strohmeier Frühlingsfotos Auf den Gipfeln ist noch Schnee, weiß Herbert Tanner aus Fohnsdorf. Herbert Tanner Frühlingsfotos Krokusse in der Morgensonne hat Elisabeth Gruber aus Kobenz fotografiert. Elisabeth Gruber Frühlingsfotos Elisabeth Gruber Frühlingsfotos "Der Frühling ist im Kommen", freut sich Ernestine Harmenter. Ernestine Harmenter Frühlingsfotos Mit unterschiedlichen Bildern macht Walter Hochfellner aus Großlobming Lust auf Frühling. Walter Hochfellner Frühlingsfotos Walter Hochfellner Frühlingsfotos Mehrere Frühlingsfotos hat uns Heli Schenk zukommen lassen. Heli Schenk Frühlingsfotos Heli Schenk Frühlingsfotos Heli Schenk Frühlingsfotos “Die Amsel auf der Lärche wartet auf den Sonnenaufgang": So beschreibt Walter Schindler sein Bild. Walter Schindler Frühlingsfotos Diese Schnecke hat Rudolf Josef Scheck aus Fohnsdorf fotografiert. Rudolf Josef Scheck Frühlingsfotos Luna genießt die ersten Sonnenstrahlen in diesem Frühling. Sabrina Schuller Frühlingsfotos Erste Frühlingsboten hat Christa Spiegel aus Bretstein fotografiert. Christa Spiegel Frühlingsfotos Christa Spiegel Frühlingsfotos "Frühlingswanderung" von Gerlinde Sumann: Am Mühlsteinboden in St. Blasen mangelt es auch Anfang April nicht an Schnee. Gerlinde Sumann Frühlingsfotos Einen Ausflug zum Leopoldsteinersee unternahm Conny Wedenhin. Conny Wedenhin Frühlingsfotos Conny Wedenhin Frühlingsfotos Sonnenaufgang zu Frühlingsbeginn von Walter Hochfellner Walter Hochfellner Frühlingsfotos Abendstimmung im Frühling in Oberzeiring Franz Kreuzer Frühlingsfotos Ein Frühlingsgruß vom Häuselberg in Leoben Annemarie Ninaus Frühlingsfotos Ingrid Zach genoss den Sonnenaufgang am Rappoldkogel Ingrid Zach Frühlingsfotos Anlaufschwierigkeiten hat der Frühling offenbar in Großlobming Helmut Hammer 1/117