Die Sanierungsarbeiten im Unterbau haben bereits begonnen. Nach der Fertigstellung der Oberfläche geht es im kommenden Jahr an Möblierung und weitere Verschönerungsmaßnahmen. Am 1. Mai soll ein großes Eröffnungsfest stattfinden © Michaela Egger

Reges Treiben am Hauptplatz in Knittelfeld, der sich in den vergangenen Wochen in eine Baustelle verwandelt hat. Bauarbeiter und ihre Maschinen werden in den kommenden Monaten das Bild im Herzen der Stadt prägen, damit sich der Platz in Zukunft komplett neu präsentieren kann.



Diese Neugestaltung war der größte Wunsch von Bürgern, Handel, Wirtschaft, Gastronomie und Politik – von rund 3000 Leuten, die am Stadtentwicklungsprozess „Knittelfeld – Gestalten wir Zukunft“ teilgenommen haben. „Es ist nicht mein Projekt, sondern das Umsetzen der Ergebnisse aus diesem Prozess“, betont Bürgermeister Gerald Schmid.



Derzeit laufen die Sanierungsarbeiten im Unterbau. Im Rahmen des Umbaus wird auch an Kanalsystem, Wasser, Glasfaserkabel und dergleichen gearbeitet. Was teilweise schon seit 80 Jahren unter der Erde liegt, wird erneuert. „Das hält dann wieder Jahrzehnte“, so Schmid.



Kein Stein bleibt also auf dem anderen. Wenn der Unterbau fertig ist, geht es an die Neugestaltung des Platzes. Insgesamt werden 2,4 Millionen Euro in das Projekt investiert, die Hälfte davon steuert das Land bei. Der Verkehr wird zukünftig nur mehr auf der Ostseite verlaufen, somit verbreitern sich Geschäfts- und Flanierzonen.



Der Platz wird künftig auch ein wenig höher liegen als bisher: „Das gesamte Niveau wird angehoben, damit die Geschäfte barrierefrei betreten werden können“, erklärt der Bürgermeister. Verringern wird sich am Hauptplatz die Anzahl der Parkplätze, auch dafür hat der Stadtchef schon Lösungen geplant.



So könnte unter dem ehemaligen City eine Tiefgarage entstehen, auch eine Aufstockung des Parkhauses ist nicht ausgeschlossen. Weitere zusätzliche Parkmöglichkeiten in Zentrumsnähe hat Gerald Schmid ebenfalls schon im Kopf.



Nicht zerbrechen müsse er sich seinen Kopf über Beschwerden aufgrund der Arbeiten: „Ich habe im Vorfeld mit allen Immobilienbesitzern gesprochen“, so Schmid.



Direkt am Hauptplatz wurde auch ein Baustellen- und Servicebüro für die Innenstadtneugestaltung eingerichtet. Darin finden Baustellenbesprechungen statt, Bürger bekommen dort außerdem Antworten, wenn sie Fragen zur Umgestaltung des Platzes haben. Mit dem Handel wurde vereinbart, dass eine ständige Begehbarkeit der Geschäfte gewährleistet ist. Deswegen unterteilt man die Neugestaltung in vier Abschnitte, entsprechend wird auch der Verkehr umgeleitet.



Offizieller Startschuss ist am 15. Juni. Der Spatenstich wird mit einem großen Fest gefeiert, frei nach dem Motto: „Eine Baustelle muss keine Baustelle im herkömmlichen Sinn sein“, so der Bürgermeister. Wo möglich, verschönern Mitarbeiter der Stadtgärtnerei auch im Baustellensommer den Hauptplatz – und Gerald Schmid verspricht: „Die Innenstadt bleibt grün und wird noch grüner.“



Im kommenden Jahr wird auch am restlichen Stadtzentrum gearbeitet – mit einem klarem Ziel, das Schmid so formuliert: „Knittelfeld zu einer Stadt zu machen, die wirtschaftlich floriert und von Menschen belebt ist.“

