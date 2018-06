Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Alkoholisierter 29-Jähriger krachte mit seinem Motorrad bei Überholvorgang in einen Pkw-Anhänger.

Der Unfall passierte unter Alkoholeinfluss (Sujet) © APA/Herbert Pfarrhofer

Bei einem Überholvorgang auf dem Weg zwischen Pöls und Oberzeiring passierte der Unfall: Ein 29-Jähriger wollte am 31. Mai in den Abendstunden auf der B 114 mit seinem Motorrad an einem Pkw mit Anhänger vorbei. Dabei kollidierten Motorrad und Anhänger, der Lenker des zweirädrigen Gefährts kam zu Sturz.