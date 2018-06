Hubschraubereinsatz in Niederwölz: Am Mittwochnachmittag ist ein Sechsjähriger aus dem Fenster seines Kinderzimmers gestürzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Crew des C14 brachte den Bub ins LKH Klagenfurt © Gernot Eder

Der Bub war am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr in seinem Kinderzimmer, wo er auf sein Bett kraxelte, um aus dem Fenster blicken zu können. Da erblickte er am Nachbarsgrundstück einen Kindergartenfreund. Er rief ihm zu und lehnte sich dabei an das Insektenschutzgitter am Fenster.

Das gab allerdings nach: Der Bub verlor das Gleichgewicht, stürzte aus dem Fenster und fiel rund vier Meter in die Tiefe. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und von der Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 14 in das LKH Klagenfurt geflogen.