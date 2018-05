Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

70-jähriger Radfahrer war in der Vorwoche auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst worden. Im Krankenhaus erlag er nun seinen Verletzungen.

Unfall geschah auf einem Schutzweg (Sujet) © Weixelbraun

Tödlich hat für einen 70-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk ein Unfall in Zeltweg in der Vorwoche geendet. Der Mann erlag bereits am Montag im LKH Graz seinen schweren Kopfverletzungen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark heute mitteilte.