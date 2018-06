Facebook

Volle Boxengassen dürfte es auch heuer in Spielberg geben © (c) GEPA pictures/ Felix Roittner

Offizielle Zahlen werden vorab freilich nicht bekannt gegeben, die Richtung ist dennoch klar: Der Spielberger Red-Bull-Ring dürfte heuer alle Rekorde knacken. Neben der traditionell besucherstarken MotoGP ist es ausgerechnet die zuletzt schwache Formel 1, die den Ticket-Vorverkauf kräftig ankurbelt. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, die Ticketzahlen nähern sich erstmals an die Österreich-Rückkehr der Formel 1 im Jahr 2014 an. Beim Comeback der Königsklasse war der Renntag mit 95.000 Besuchern restlos ausverkauft, insgesamt pilgerten über 220.000 Fans in die Steiermark. Schon 2015 wurden 100.000 Besucher weniger gezählt, auch in den darauffolgenden Jahren blieben die Ränge häufig halb leer.

