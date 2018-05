DNA-Test zeigt: Gerissene Rehe in Glein und Rachau fielen Fuchs zum Opfer. Aktuelle Wolfsspuren am Wochenende im Bezirk Leoben. Gefährlich für Jungtiere sind derzeit Hunde.

Rehrisse durch Füchse sind im Winter keine Seltenheit © Tamas Zsebok - Fotolia

Dass ein Wolf durch die Steiermark streift, ist längst nichts ungewöhnliches mehr. Fast im Wochentakt gibt es derzeit Meldungen über Sichtungen: So riss ein Wolf Ende April 15 Schafe in Leutschach (Bezirk Leibnitz), eine DNA-Untersuchung bestätigte den Vorfall. Am Wochenende wurde in Wald am Schoberpass (Leoben) ein Wolf von einem Landwirt beobachtet, wie er ein Schaf riss. Hier steht die Bestätigung noch aus, die Spuren seien laut Experten aber eindeutig.

