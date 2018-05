Facebook

Ohne Wegewarte keine Orientierung für Wanderer: Irmgard und Roman Findl greifen in den Farbtopf © Juergen Fuchs

Entwurzelte Bäume, die Wege blockieren. Pfade, durch Regenmassen gefährlich unterspült oder komplett weggerissen. Keinerlei Orientierungshilfe am Wegesrand: So trist, so undurchquerbar und undurchschaubar würde für Wanderer die heimische Bergwelt aussehen, wäre da nicht eine Hundertschaft an Wegewarten, die die steirischen Pfade in Schuss hält.

