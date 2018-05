Facebook

Hannes Dolleschall, Erwin Miesbacher, Thomas Duschek und Alfred Loidl © ÖBB Hofer

Dass Judenburg beim Citybus künftig auf E-Mobilität setzen will, war schon bei der Bürgerversammlung im Jänner Thema (wir berichteten). Seit einiger Zeit ist das Gefährt für den öffentlichen Nahverkehr in Betrieb, wie Bürgermeister Hannes Dolleschall berichtet. „Der Bus fährt schon für Testzwecke“, so Dolleschall.



Betreiber ist die ÖBB Postbus GmbH. Geschäftsführer Thomas Duschek: „Es freut uns, die Entwicklung in der Branche entscheidend mitzugestalten. Umweltfreundliches Fahren mit Elektrobussen stellt für Fahrgäste, Lenker und Anrainer eine hörbar geringere Lärmbelästigung dar.“ Natürlich führt er auch Umweltgründe ins Treffen. Judenburg ist „e5“-Gemeinde und setzt sich als solche ausgiebig mit dem Klimagedanken auseinander.



Dolleschall: „Die Entwicklung von Elektrobussen schreitet zügig voran und die Frage ist heute nicht mehr, ob sich diese Technologie durchsetzt, sondern wann ein Regelbetrieb ohne Verbrennungsmotor möglich ist.“ Die ÖBB Postbus GmbH will derartige Projekte künftig auch in anderen Gemeinden umsetzen.



Regionalmanager Alfred Loidl: „Strenge Obergrenzen bei der Schadstoffemission in Stadtzentren werden kommen und darum bieten wir schon jetzt alternative Möglichkeiten an.“

