In Zeltweg erfasste ein Pkw einen Radfahrer, der bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitt. Der Mann musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 12 musste ausrücken © Jürgen Fuchs

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 23. Mai in Zeltweg. Ein Radfahrer fuhr in Friedhofsnähe über einen Schutzweg und dürfte dabei einen Pkw übersehen haben. Der Pkw, der von einem 27-Jährigen aus dem Murtal gelenkt wurde, erfasste den Radfahrer. Der Zweiradlenker stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen.