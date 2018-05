Facebook

Das Knittelfelder Freibad bietet seinen Gästen viel Platz © Stadt Knittelfeld

Seit 20 Jahren ist Johann Farcher als Bademeister im Knittelfelder Schwimmbad im Einsatz. Und ja, natürlich hat sich in dieser langen Zeit vieles verändert. Auch in diesem Jahr wartet die Freizeiteinrichtung mit Neuigkeiten auf: So steht den Besuchern am ganzen Gelände kostenloses WLAN zur Verfügung, außerdem kann der Eintritt seit dieser Saison mit Bankomatkarte bezahlt werden.



Gestartet wurde in die Saison traditionell am 1. Mai. Zu diesem Zeitpunkt war das Wetter noch sommerlich: „Vor allem die Triathleten und Atus-Schwimmer konnten es kaum erwarten, das große Becken im Freien zu nutzen“, weiß Farcher. Bei rund 22, 23 Grad – viel mehr hat es auch aktuell noch nicht. „Am liebsten ist es den Leuten, wenn das Wasser um die 27 Grad hat“, weiß der erfahrene Bademeister.



Für ein Steigen der Temperatur sorgt im Knittelfelder Bad auch eine Solaranlage, die das Wasser schon einmal um drei, vier Grad erwärmen kann. Rund 1000 Leute besuchen an schönen Sommertagen das Knittelfelder Freibad.



Rund 400 sind es in Weißkirchen. „Mehr haben auch nicht Platz“, weiß Bademeister Günther Strasser. Heuer muss man aber verspätet loslegen: „Aufgrund eines Maschinenbruchs muss der Saisonstart für das Schwimmbad auf 31. Mai verschoben werden“, steht auf der Internetseite der Marktgemeinde geschrieben. Bis 3. Juni wird der Eintritt frei sein.



Ebenfalls zu Fronleichnam, also am 31. Mai, will man in Lobmingtal das Freibad öffnen. „Aber nur wenn das Wetter mitspielt“, wie es aus der Gemeindestube heißt.



Am 1. Juni öffnet das Freibad Fohnsdorf seine Pforten. „Das war auch so geplant, bis 31. August bleibt das Bad offen“, weiß Michael Holzer von der Bauamt- und Liegenschaftsverwaltung. Im Juni öffnet das Bad ab 10 Uhr seine Pforten, danach ab 9 Uhr.



Und Holzer weiß: „Unsere Stammgäste stehen oft schon vor 9 Uhr am Eingang, um schnell hineinzukommen.“ Nicht nur Bürger der Gemeinde würden die Sommerzeit im Bad genießen: „Es kommen auch viele Besucher aus den umliegenden Gemeinden“, so Holzer.



Das Naturfreibad Murau öffnet in der ersten Juniwoche, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Kurt Woitischek. Und: „Man merkt, dass sich das Klima verändert hat. Früher haben wir am 15. August geschlossen, heutzutage läuft bis Mitte September der Betrieb.“



Voraussichtlich am 9. September wird das Judenburger Erlebnisbad schließen, geöffnet hat es allerdings bereits seit dem 1. Mai.

