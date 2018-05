Facebook

Schwester Louise und die Damen Pichler (hinten 3. u. 5. v.l.) bei ihrem jüngsten Besuch im Kindergarten: „Schauen, wie Projekt gedeiht.“ © KK

Südafrika, Daantjie. 1,5 Millionen Menschen leben in dieser Region am Rande des grünen Nationalparks in tiefster Armut. Mittendrin eine Oase für eine Handvoll Babys. Für eine Handvoll Mütter, selber gerade erst am Sprung ins Teenager-Dasein. „Das musst du erleben, wie diese Mamas mit ihren in Tüchern gewickelten Kleinen unterwegs sind“, erzählt Helga Pichler, Volksschulpädagogin aus Krakau.

Im Ruhestand. Von wegen, Ruhe will die Humanistin keine geben, und Tochter Angelika Pichler, Onkologin in Leoben, ebenso wenig. Elfmal reisten die beiden schon in die Oase, um Nachschau zu halten, wie ihr Projekt gedeiht.

