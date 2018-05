Facebook

Auch Oberwölz ist bei der "Langen Nacht" mit dabei © kk

Das Programm ist dicht gedrängt und könnte bunter nicht sein: Am 25. Mai wird zum 14. Mal zur „Langen Nacht der Kirchen“ geladen, der größten ökumenischen Veranstaltung in der Steiermark. 500 Programmpunkte in über 100 Kirchen stehen am Plan, aus der Region sind die Gemeinden Knittelfeld, Seckau, Fohnsdorf und Oberwölz aktiv dabei. Ein Höhepunkt der „Langen Nacht“ ist „BarmHERZigkeit-DeMUT-Glauben“ in der Fohnsdorfer Pfarrkirche St. Rupert. Die Besucher erwarten ab 17 Uhr Texte, darstellende Kunst, Vokal- und Instrumentalmusik, Meditation und Stille, inszeniert von Peter Stefan Vorraber und Helmuth Ploschnitznigg. Beteiligt sind unter anderem der Singkreis St. Rupert, die Simultania Judenburg, der Kinderhort und die Musikschule Fohnsdorf. So wird etwa der Boden des Pfarrhofes bemalt, es finden Trommelsessions statt, den Abschluss bildet ein Weisenblasen.

