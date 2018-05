Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Anlässlich der Murauer Pfingstspiele zeigt die Theaterrunde Molières „Bürger als Edelmann“. Gespielt wird in leeren Schaufenstern.

Die Kostüme sitzen, am heutigen Freitag feiert das Stück Premiere © kk

Kein Straßentheater soll es sein, sondern ein Theater in der Straße: Zum 15. Jubiläum der Murauer Pfingstspiele wagt sich die Theaterrunde an Molières Komödie „Der Bürger als Edelmann“. Gespielt wird in leeren Schaufenstern: „Früher war die Anna-Neumannstraße eine legendäre Einkaufsstraße und voller Leben. Heute steht vieles leer“, erklärt Regisseur Wolfgang Atzenhofer seinen Zugang.

