Funde aus dem Neumarkter Hochtal werden bestimmt © Sarah Ruckhofer

Münzen, Waffen, Werkzeuge, Steine, Gefäße – im Neumarkter Hochtal sind viele historisch interessante Gegenstände zu finden. Um diese wissenschaftlich korrekt bestimmen zu können, lädt der Verein „HistAK Neumarkt“ in Kooperation mit dem „Anderen Heimatmuseum Lind“ und dem Archäologiemuseum Schloss Eggenberg am 26. Mai zum dritten Bestimmungstag auf den Hauptplatz Neumarkt. Von 9 bis 12 Uhr stehen Münzexperte Karl Peitler, Archäologe Marko Mele und Mineraloge Bernd Moser für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss wird in der neu adaptierten Kasemattengalerie im Schloss Lind die Ausstellung „PublicArchaeology“ eröffnet, gezeigt werden die Ergebnisse archäologischer Forschungen am Linder Feld und in der Umgebung .

