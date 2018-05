Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Veranstalter und Künstler stellten am Mittwoch das Programm vor © Sarah Ruckhofer

Das Kunst- und Kulturfestival Judenburger Sommer geht heuer in seine 29. Saison. Von 7. bis 21. Juli stehen zwölf hochkarätige Veranstaltungen quer durch alle Genres am Programm, das einende Motto lautet „Schöne neue Welt?“. Dieses soll den „Zeitgeist einfangen“, wie Judenburgs Kulturreferentin Gabriele Kolar bei der Programmpräsentation am Mittwoch festhielt. Vor allem die Vorträge und Filmvorführungen nähern sich dem Thema an. „Alexa, hab ich heute schon meine Tabletten genommen?“, lautet etwa der Titel des Vortrags von Medienkünstler Gerfried Stocker. „Beziehungen in Zeiten der Digitalisierung“ widmet sich Psychiater, Psychologe und Bestsellerautor Michael Lehofer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.