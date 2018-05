Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Dramatische Szenen in St. Georgen ob Murau: Murauer wollte sich auf offener Straße mit Stanleymesser den Hals aufschneiden. Polizist zog seine Dienstwaffe und setzte ihn mit gezieltem Schuss außer Gefecht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der gezielte Schuss des Beamten dürfte dem Mann das Leben gerettet haben © benjaminnolte - Fotolia

Für Aufsehen sorgte heute am Vormittag ein Polizeieinsatz in St. Georgen ob Murau: Zwei Polizeibeamte entdeckten auf der Fahrt zu einer Amtshandlung am Straßenrand einen Pritschenwagen, dessen Fahrertür offen stand. Daneben lehnte der offensichtlich alkoholisierte Lenker, ein 54-jähriger Murauer.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.