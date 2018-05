Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Für viele Kunden überraschend hat der Spar-Markt in Oberzeiring am Freitag zugesperrt. Gemeinde spricht von einer „Katastrophe“ für den Kurort.

Der Spar-Markt hat seit Freitag geschlossen © kk

Die Wogen gehen hoch in Oberzeiring: Seit Freitag hat der Luftkurort keinen einzigen Nahversorger mehr. Überraschend für die Kunden sperrte der Spar-Markt von „Gebirgskaufmann“ Robert Reif seine Türen für immer zu. Auch Bürgermeister Alois Mayer erwischte die Schließung kalt: „Ich war vergangene Woche am Montag auf Urlaub, der Betreiber hat mir auf die Mailbox gesprochen.“ Später sei dann eine Mail gefolgt, in dem der Ortschef über das Ende des Nahversorgers informiert wurde. Mayer hätte sich eine länger Vorlaufzeit gewünscht. „Das ist eine Katastrophe für den Ort.“

