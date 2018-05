Die Polizei sucht nach Zeugen: Zwischen St. Peter am Kammersberg und Frojach-Katsch sind Straßenleitpflöcke ausgerissen worden, außerdem wurde ein Kruzifix beschädigt.

St. Peter am Kammersberg

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Jesusfigur wurde von diesem Wetterkreuz abgerissen © Polizei (2)

Die bislang unbekannten Vandalen dürften in der Nacht auf Samstag unterwegs gewesen sein: Ganze 29 Straßenleitpflöcke wurden entlang der Katschtalstraße zwischen St. Peter am Kammersberg und Frojach-Katsch herausgerissen und in die Wiese geworfen.

Dabei blieb es aber nicht: Auch ein dort aufgestelltes Wetterkreuz haben die Unbekannten beschädigt, indem sie das Kruzifix herunterrissen.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.



Die Polizeiinspektion Schöder bittet unter der Telefonnummer 059-133-6364 um Zeugenhinweise.