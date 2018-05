Facebook

Anton Hartleb, Grüne (l), will von Peter Lorberau, KPÖ, den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernehmen © Ute Groß

Die Stimmung zwischen dem Zeltweger Grün-Gemeinderat Anton Hartleb und den anderen Fraktionen, vor allem der SPÖ, ist am absoluten Gefrierpunkt angelangt. Mittlerweile hat der Konflikt auch die Landes-Grünen erreicht.

In der Gemeinderatssitzung am 26. April (wir berichteten) wurde Hartleb per Petition zum Rücktritt aufgefordert, ihm wurden „verbale Entgleistungen“ vorgeworfen. So soll er in einem Zwiegespräch zu Finanzstadtrat Armin Wassertheurer (SPÖ) gesagt haben: „Ich verstehe nicht, wie man mit dem Gehirn eines Arbeiters diese Funktion ausüben kann.“ Hartleb bestreitet diese angebliche Äußerung vehement und denkt nicht an Rücktritt. Besagte Petition samt Aufforderung zur Stellungnahme und Distanzierung ging auch an die steirischen Grünen, die ihrerseits nun mit in den Ring steigen.

In einem knappen Antwortschreiben lässt Landesgeschäftsführer Wolfgang Raback wissen, dass nach Rücksprache mit Hartleb davon ausgegangen werde, „dass die geschilderten Vorfälle nicht in dieser Form stattgefunden haben“.

