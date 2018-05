Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Kein Genuss: Greenpeace-Mitarbeiterin nimmt Proben vom Himbeerstrauch zur Analyse © Greenpeace

Augen-, Hautreizungen, Krebserkrankungen, braun verbranntes Grünland. Glyphosat, umstrittenes Pflanzengift und an vielen Orten im Einsatz, wo Menschen unerwartet in Kontakt mit dem Herbizid kommen. Alle Bedenken wie sukzessiv aufkeimender Widerstand, die Sorge um die Bienen, hinderte die EU nicht, das Gift weitere fünf Jahre zuzulassen. Greenpeace hat eine Liste jener Gemeinden veröffentlicht, die für ihre Arbeiten auf Glyphosat verzichten. Setzen Kommunen Zeichen, folgen Private und Landwirtschaft, so die Vorstellung. Sie lebt aktuell als erstrebenswerte Ideologie, ohne flächendeckendes Verbot bleibt das Gift im Einsatz – und das durchaus auch bewusst. Etwa geht es um Optik und Arbeitsersparnis.

