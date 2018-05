Facebook

Das Schloss Thalheim ist Zentrum der Abfüllanlage © Sarah Ruckhofer

Die Lkw fahren im Minutentakt, Bagger und Baumaschinen wohin das Auge blickt – rund um das Schloss Sauerbrunn in Thalheim (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim) wird seit Monaten emsig an der Errichtung von Dietrich Mateschitz’ Brauerei gearbeitet. Seit März wird in der neu erbauten Abfüllhalle unterhalb des Renaissanceschlosses probeweise Bier gebraut, erste Verkostungen haben bereits stattgefunden. Auch die Stelle des Braumeisters ist vergeben, er arbeitet dem Vernehmen nach aktuell an der feinen Nuancierung des Geschmacks.

