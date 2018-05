Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Enduristen geben am Red-Bull-Ring Gas © kk

Das Muttertagswochenende steht im Murtal ganz im Zeichen des Sports. Die Auswahl ist groß: Am Programm stehen Motorsport, Judo und Pferdesport. Am Red-Bull-Ring geben am Samstag die Enduristen Vollgas. Der „Offroad Bike Track“ in Spielberg steht lautstark und spektakulär im Mittelpunkt des Enduro-Rennsport. In den letzten Jahren ist es zur Tradition geworden, dass der Enduro Trophy-Rennzirkus samt Staatsmeisterschaft Station im Murtal macht. „Die perfekte Infrastruktur wird wieder für eine erstklassige Atmosphäre und perfekte Rennbedingungen sorgen“, freut sich Rennleiter Peter Bachler auf die Bewerbe.