Kroate und Türke aus dem Bezirk Murtal gerieten in Streit - dieser endete blutig: 23-Jähriger liegt mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, 31-Jähriger sitzt in der Justizanstalt Leoben.

Der Geständige wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Leoben eingeliefert © Andreas Schöberl-Negishi

Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Knittelfeld gerieten am Donnerstag geggen 0.35 Uhr ein 31-jähriger Kroate und ein 23-jähriger Türke, beide aus dem Bezirk Murtal, in Streit.