''Rapid Energy Tabs''Steirer bringt Energydrink zum Lutschen auf den Markt

Wolfgang Auer, geboren 1962, ist praktischer Arzt in Neumarkt in der Steiermark, ausgebildeter Psychotherapeut und war auch in der Medien- und Gastro-Branche und Umwelttechnik aktiv. In den 1980er-Jahren war er steirischer Meister im Zehnkampf. Anfang 2015 engagierte sich der fünffache Vater kurz politisch im Team Stronach