Sonne, Wolken, Regen - das Wetter wird unbeständig © Sarah Ruckhofer

Viele starten schon heute in ein langes Muttertags-Wochenende - der morgige Donnerstag ist Feiertag, der Freitag Fenstertag. Kann man am Muttertag beruhigt grillen, und wann ist der beste Zeitpunkt für einen Ausflug? Hannes Rieder von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gibt Auskunft: "Im oberen Murtal kommt zu Christi Himmelfahrt vermehrt die Sonne raus, es ist nur leicht bewölkt. Erst am Nachmittag sind dann leichte Schauer zu erwarten." Die Temperaturen klettern auf angenehme 22 Grad, sowohl in Murau als auch in Zeltweg. Wer einen Ausflug plant: Den Feiertag kann man im östlichen Flachland bei Spitzenwerte von bis zu 27 Grad im Freibad genießen, im Westen hingegen fällt der Donnerstag ins Wasser. „Von Vorarlberg ausgehend breiten sich Schauer und Gewitter ostwärts aus und erreichen am Abend auch

Salzburg und Oberösterreich“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe bei Ubimet.

