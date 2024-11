Am Mittwochmorgen arbeitete ein Bagger in der Salza bei Gußwerk. Während der Arbeiten platzte aus bisher unbekannten Gründen ein Hydraulikschlauch, worauf sich eine unbekannte Menge an Hydrauliköl in den Fluss ergoss. Der Fahrer verständigte sofort die Einsatzkräfte, der Alarm ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Gußwerk um 7.29 Uhr ein.