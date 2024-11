Die römisch katholische Kirche in Zeltweg ist heuer 118 Jahre alt. Im Jahre 1906, nach zweijähriger Bauzeit, wurde sie am 18. August, am Geburtstag des Kaisers, als Herz-Jesu-Kirche eingeweiht. Seit dieser Zeit tat die Orgel verlässlich ihren Dienst. Durch einen ehemaligen Zeltweger, der sich seiner schönen Jugendjahre in der Stadt gerne erinnert, kam es nun zum Kauf einer gebrauchten Orgel aus der Diözese Eisenstadt, die künftig in Zeltweg erklingen wird. Die alte funktionsfähige Orgel steht zum Verkauf.