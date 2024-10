Vor 103 Jahren gründete Thomas Fellner, Jahrgang 1901, in der Hammerwerkstraße eine Hufschmiede. Damals gab es entsprechend viel Arbeit in diesem Bereich. Sohn Thomas führte den Schmiedebetrieb in der zweiten Generation fort. Und das Unternehmen entwickelte sich immer weiter: 1981 stieg man in die Automobilbranche ein.